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Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие, это слухи, - ВОЗ

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Вакцины от коронавируса не вызывают бесплодие, это слухи, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что вакцина от коронавируса может вызывать бесплодие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинах Кейт О'Брайен.

"Вакцины, которые мы делаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности", - отметила эксперт ВОЗ.

По словам О'Брайен, нет вакцин, которые вызывают бесплодие.

"Вакцины, которые у нас есть, - безопасныйе", - подчеркнули в ВОЗ.

Кроме того, в ВОЗ опровергли факт, что вакцины от COVID-19 способны вносить изменения в ДНК человека.

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Топ комментарии

  • Rino Onix
    Не буває диму без вогню.
  • Rino Onix
    Там скорее всего могут быть какие то мутации у плода.
  • Тупин Вова
    Почему не вызывает? И бесплодие вызывает и слабоумие. Россияне тому подтверждение.
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