Изменение климата и биотерроризм: Гейтс озвучил две угрозы, которые ожидают мир после завершения пандемии COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщает Veritasium.
По словам американского бизнесмена, одной из угроз является изменение климата, к которому мир еще не готов. По мнению Гейтса, этот фактор увеличит ежегодную смертность.
Второй угрозой человечеству Гейтс считает биотерроризм.
"Тот, кто захочет причинить вред, сможет создать вирус, а это значит, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, вроде нынешней", - отметил Гейтс.
В конце января он также заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз опаснее и плачевней, чем та, которую принес миру вирус SARS-CoV-2. Он отметил, что к ней следует относиться так же, как и к угрозе мировой войны.
"Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней. Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется только через 20 лет, хотя может и через три", - добавил бизнесмен.
Билл Гейтс считает, что миру удастся преодолеть пандемию коронавируса не ранее 2022 года.
Этому будет способствовать появление вакцин и массовая вакцинация людей на планете. В этом вопросе бизнесмен настроен оптимистично.