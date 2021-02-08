Кулеба рассказал о ключевом интересе Кабмина в отношении "Мотор Сичи": Это не просто завод. У него огромная социальная нагрузка
Об этом в интервью Радио Свобода сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"У украинского правительства (и это принципиальная позиция Президента) один ключевой интерес - "Мотор Сич" должна оставаться эффективным прибыльным и динамичным предприятием. Мы не можем позволить какие-либо шаги, которые разрушат "Мотор Сич". Потому что это не просто завод. Это город в городе по существу. У него огромная социальная нагрузка", - отметил Кулеба.
По его словам, государство будет рассматривать все решения, которые позволят сохранить "Мотор Сич" как эффективное украинское предприятие.
Глава МИД уточнил, что китайская компания и ее владельцы, претендующие на "Мотор Сич" - это частные структуры: "Это не государственные компании китайские. Поэтому давайте разграничим межгосударственные отношения Украина - Китай и отношения с конкретным китайским бизнесом, который пытается инвестировать в "Мотор Сич". Вот когда мы это разграничим на два трека, тогда картинка становится более четкой".
При этом министр подчеркнул, что Китай является очень важным партнером Украины. "И мы будем делать все для того, чтобы выстраивать эффективные и взаимовыгодные отношения", - добавил Кулеба.
Как сообщалось, в конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 миллионов доз вакцины китайской компании Sinovac.
Между тем Украина ввела санкции против ряда юридических и физического лица, среди которых инвесторы корпорации "Мотор Сич".
Согласно документам, опубликованным на сайте Президента, введены санкции на 3 года против компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, владеющей 10% акций компании "Мотор Сич", китайской компании Beijing Skyrizon, которая хочет купить акции предприятия, а также связанных с ними предприятий.
В списке санкций находятся Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, которые принадлежат Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., которая контролирует Beijing Skyrizon.
Кроме того, под санкции попал гражданин Китая Ван Цзин - основной акционер Beijing Xinwei и Beijing Skyrizon.
Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывоза капитала за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, аннулирование официальных визитов и переговоров относительно заключения соглашений.