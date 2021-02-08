Депутаты в Славянске решили сократить штат библиотекарей, что является нарушением закона о культуре, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики уже пообщалось с местными властями, и выяснило, что и отдел культуры, и территориальная громада против сокращения работы библиотек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Telegram.

"Новости из Славянска. Там городские депутаты решили сократить штат библиотекарей ради якобы экономии бюджета. Один предложил всем библиотекам города работать 2 дня в неделю, другая заявила, что в библиотеку-филиал №4 никто не ходит. И это о библиотеке, которая работает в двадцатитысячном микрорайоне и является одним из центров украинской культуры, где, в частности, проходят встречи с общественными деятелями, военными и добровольцами", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, министерство уже пообщалось с местными властями, и выяснило, что и отдел культуры, и территориальная громада против сокращения работы библиотек.

"Со своей стороны заявляю - МКИП также этого не позволит. Это не социально-экономическое развитие города, как заявляют инициаторы. И не экономия бюджета. Это - скрытый первый шаг к реализации желания навязывания своих "идеологических нарративов", - подчеркнул министр.

Ткаченко добавил, что ликвидировать библиотеку без согласования с Минкультуры является прямым нарушением закона "О культуре".

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