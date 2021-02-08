Митинг в центре Киева: движение по Парковой дороге ограничено. ФОТО

Движение по Парковой дороге в Киеве ограничено из-за проведения митинга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

"Движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга", - говорится в сообщении.



Фото: патрульная полиция

Отметим, что в настоящее время в КВЦ "Парковый", который находится по адресу Парковая дорога,16, проходит международный форум "Украина 30". В 10:00 его открыл президент Украины Владимир Зеленский. Также в нем принимают онлайн-участие глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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