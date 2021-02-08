На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Фейсбуке .
"На Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19 является большей 50%, что превышает предельный уровень. Занятость коек в интенсивной терапии - 100% в Береговской и Раховской громадах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской громадах", - сообщил Полосков.
Он также отметил, что занятость коек с подведенным кислородом в области - на уровне 100% в Раховской громаде, 92% в Иршавской громаде, половина кислородных коек заняты в Виноградовской и Тячевской громадах.
Председатель Закарпатской ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии.
По состоянию на 8 февраля в области еще у 133 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР.
Полосков также заявил, что в области ежедневно 6-8 человек умирает в результате коронавируной болезни.