На Закарпатье ухудшается ситуация с COVID-19: заполненность коек превышает предельный уровень, в ряде районов заняты 100% мест, - ОГА

На Закарпатье загруженность коек превышает предельный уровень - в Раховской громаде заняты 100% коек с кислородом и 100% мест в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Фейсбуке .

"На Закарпатье загруженность коек, определенных для госпитализации больных COVID-19 является большей 50%, что превышает предельный уровень. Занятость коек в интенсивной терапии - 100% в Береговской и Раховской громадах, на 70% загружены реанимации в Ужгородской, Мукачевской, Тячевской, Иршавской громадах", - сообщил Полосков.

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Он также отметил, что занятость коек с подведенным кислородом в области - на уровне 100% в Раховской громаде, 92% в Иршавской громаде, половина кислородных коек заняты в Виноградовской и Тячевской громадах.

Председатель Закарпатской ОГА отметил, что при такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий промежуток времени окажется в тяжелом состоянии.

По состоянию на 8 февраля в области еще у 133 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР.

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Полосков также заявил, что в области ежедневно 6-8 человек умирает в результате коронавируной болезни.













