Первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце, - Зеленский. ВИДЕО

Первый этап вакцинации от коронавируса в Украине стартует уже в феврале текущего года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", информирует корреспондет Цензор.НЕТ.

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"Мы договорились о поставке в Украину вакцины от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военнослужащие и нацгвардейцы, - сказал Зеленский.

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