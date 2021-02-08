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Первый этап вакцинации в Украине начнется уже в этом месяце, - Зеленский. ВИДЕО

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Первый этап вакцинации от коронавируса в Украине стартует уже в феврале текущего года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", информирует корреспондет Цензор.НЕТ.

"Мы договорились о поставке в Украину вакцины от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военнослужащие и нацгвардейцы, - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Перший етап вакцинації в Україні почнеться вже цього місяця, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1021
  • Ан Мур
    знову відосік з обіцянками?
    Не набридло?
  • Tat Prut
    Братан, заведётся так же как Вы обеспечили все больницы аппаратами ИВЛ? Скорее петин фонд обеспечит чем вы...
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