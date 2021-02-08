За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 114, выявили 88 новых случаев, - Кличко
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Более сотни жителей столицы за минувшие сутки побороли коронавирус, общее число выздоровевших от COVID-19 составляет 79 624 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за минувшие сутки выявили 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии в Киеве 130 324 подтвержденных случаев).
Среди заболевших 44 женщины в возрасте от 18 до 80 лет, 42 мужчины в возрасте от 22 до 84 лет, 1 девочка в возрасте 1 год и 1 мальчик 7 лет.
Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 5 жителей Киева (всего 2 447 летальных случаев с начала пандемии).
14 пациентов госпитализировали.
Также за минувшие сутки 114 киевлян побороли коронавирус (с начала пандемии 79 624 жителя столицы выздоровели).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (54) и в Соломенском (13) районах.