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Начинаем серию из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога, - Зеленский. ВИДЕО

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Проведением сегодняшнего форума "Украина 30" Офис президента Украины начинает серию из 30 масштабных еженедельных форумов. Они будет проходить в формате диалога с обществом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", информирует корреспондет Цензор.НЕТ.

"Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию из 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога при участии власти, общественности, наших международных партнеров, наших украинских экспертов, ученых, журналистов и просто всех обычных граждан страны", - заявил глава государства.

При этом он отметил, что в течение следующих месяцев на таких форумах будет обсуджаться не только ситуация с коронавирусом.

"Будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, о Крыме и Донбассе, коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системах, сельском хозяйстве, диджитализации и инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской, социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и о многих других очень важных темах…", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Это как опросики во время выборов в местные советы, которые потом на прмойках находили?
  • Amber
    Розпочинається тиждень з блювотини , не інакше, бо слухати цю хрипату і гнусаву потвору , не вистачає здоров'я!
  • Враг рода человеческого 666
    Я думаю пора поговорить о досрочных выборах президента и рады, бо те, что есть сламались
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