Чем дольше затянем с вакцинацией групп риска, тем больше вирус получит возможность мутировать, - глава ВОЗ Гебрейесус

Промедление с вакцинацией группы риска приведет к тому, что мир вернется к исходной точке в борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

"Чем дольше мы будем вакцинировать группы риска, тем больше дадим возможность вирусу мутировать и избегать вакцину. Если мы не будем сдерживать вирус по всему миру, мы вернемся к начальному состоянию", - заявил глава ВОЗ.

Кроме того, Гебрейесус призвал страны делиться своими вакцинами с теми странами, которые пока не могут их приобрести.

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