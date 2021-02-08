Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен попросила страны ЕС пожертвовать часть COVID-вакцин Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС - самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", - сказала она в видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Она добавила, что с начала пандемии ЕС поддерживал украинский народ.

"Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, а также перевели EUR200 млн на поддержку вашего бизнеса во время локдауна", - сказала она.