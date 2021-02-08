Украина будет снимать ограничения для переболевших и привившихся от COVID-19, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отменять ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса. А также для тех, кто переболел COVID-19.
Об этом заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вакцинация один из правильных шагов для украинцев в вопросе путешествий.
"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные. - Ред.) для людей, которые вакцинируются или переболевших COVID-19", - заявил он.