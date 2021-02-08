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Украина будет снимать ограничения для переболевших и привившихся от COVID-19, - Зеленский

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Украина будет снимать ограничения для переболевших и привившихся от COVID-19, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отменять ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса. А также для тех, кто переболел COVID-19.

Об этом заявил в ходе форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вакцинация один из правильных шагов для украинцев в вопросе путешествий.

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"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные. - Ред.) для людей, которые вакцинируются или переболевших COVID-19", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Оратівський жучелло
    А смысл? ну поставили мне штамп на лбу что вакцинированный и переболевший, что дальше? Я смогу куда то уехать? Посетить какое то учреждение или заведение вне карантинного графика?
  • Оратівський жучелло
    Фээ, АТБ? Я, вакцинированный, представитель золотого миллиарда, да в клоаке заразной городской черни? как минимум мне теперь светит ВИП-билет в Эпицентр.
  • Гонта Київський
    Ця 43 річна брехлива аморальна тварина має намір в угоду фармацевтичній мафії і сатаністам-глобалістам перетворити весь український люд на ГМО з абсолютно непередбачуваними пролонгованими наслідками. Він і його зграя слуг неукраїнського народу нищить і розкрадає все до чого може дотягнутися своїми загрібущими лапами.
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