Без лишней скромности, Украине есть чем гордиться в вопросах противодействия COVID-19, - Зеленский

В вопросе противодействия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 Украине есть чем гордиться, ведь, несмотря на серьезные проблемы в системе здравоохранения, удалось уменьшить количество случаев заболевания и повысить выплаты медицинским работникам.

Об этом в своем выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что если говорить откровенно - то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы ", - отметил он.

По словам Зеленского, в стране была разрушена система лабораторий и вертикаль государственных санитарных врачей.

"Лаборантов, эпидемиологов, инфекционистов мы фактически собирали по стране в ручном режиме", - сказал президент.

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Кроме того, как подчеркнул Зеленский, медицинские средства и оборудование были дефицитом, а полки Государственного резерва были пустыми.

"Однако мы смогли быстро организовать поставки из других стран, а затем развернули масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, которые борются с COVID-19. А в этом году существенно увеличили выплаты всем медицинским работникам всех уровней ", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что результаты, которых в сложных обстоятельствах и за короткое время удалось достичь, доказывают правильность и эффективность действий, которые были начаты с первого дня противодействия коронавирусу.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Мы дольше других продержались и не вводили локдаун. А те ограничения, которые действовали в январе, были достаточно, я считаю, либеральными, если сравнивать с форматами локдауна в Германии, Великобритании, Франции и других странах ", - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, за это время Украине удалось увеличить количество коек в больницах.

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"Уже сегодня 70 процентов из них свободны. А более 80 процентов коек в Украине обеспечены кислородом ", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что люди, которые из-за карантина были вынуждены приостановить работу, получили экономическую поддержку.

"Более полумиллиона украинцев получили прямую помощь от государства на сумму восемь тысяч гривен. И это лишь один из многих инструментов государственной поддержки граждан и бизнеса ", - сказал он.

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