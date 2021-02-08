Европа не откроет границы для людей без COVID-прививки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа не откроет свои границы для тех, кто не пройдет вакцинацию от COVID. При этом на сегодня неизвестно, все ли страны будут вводить так называемые COVID-паспорта.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности... по той информации из моего общения с лидерами европейскими, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С февраля в Украину начнет прибывать большое количество вакцин, - замглавы ОП Тимошенко

Он также отметил, что пока не знает, сколько стран будут вводить так называемые COVID-паспорта.