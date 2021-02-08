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В аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС, - Герус. ИНФОГРАФИКА

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8 из 10 неработающих энергоблоков принадлежат ДТЭК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм-канал Андрей Геруса, утром в понедельник в аварийный ремонт были выведены еще два энергоблока - блок # 9 Бурштынской ТЭС (группа компаний ДТЭК) и блок # 4 Киевской ТЭЦ-5. Блок  # 1 Углегорской ТЭС (Центрэнерго) снова работает. По состоянию на утро 8 февраля в аварийном ремонте находится всего 10 энергоблоков: 8 блоков на ТЭС группы ДТЭК и по одному на Донбассэнерго и Киевтеплоэнерго.

В аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС, - Герус 01

Система балансируются с помощью газовых блоков Центрэнерго, дополнительной выработки Укргидроэнерго, а также импорта. По состоянию на 10:30 импорт составляет: - из республики Беларусь 560 МВт - из РФ 0 МВт - из Словакии 276 МВт - из Венгрии 30 МВт.

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Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    это саботаж вообще-то, а в условиях войны - диверсия.
  • Dmitiry Vizhutkin
    Хорошее управление от рыжего
  • ALEX SUROVV
    Что дурачки, доигрались в поддавки с олигофренами. Только не говорите что я вас не предупреждал. К сожалению дальше будет. С таким народом и врага не надо. При наступлении врага Ахмету тупо отключит рубильник и все заводы, и оборонка станет, вместе с интернетом и мобильной связью. Кстати не помните у кого Укртелеком в прихватизации? Так что готовьте лошадей будете посыльных гонять с СМС-ками. Уже вчера должен был приказ национализировать обратно енергетические компании под государственный контроль. Ато как то странно, никому не нужный Прихватбанк национализировали а Енергетику просрали
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