В аварийном ремонте находится уже 10 энергоблоков ТЭС, - Герус. ИНФОГРАФИКА

8 из 10 неработающих энергоблоков принадлежат ДТЭК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграмм-канал Андрей Геруса, утром в понедельник в аварийный ремонт были выведены еще два энергоблока - блок # 9 Бурштынской ТЭС (группа компаний ДТЭК) и блок # 4 Киевской ТЭЦ-5. Блок # 1 Углегорской ТЭС (Центрэнерго) снова работает. По состоянию на утро 8 февраля в аварийном ремонте находится всего 10 энергоблоков: 8 блоков на ТЭС группы ДТЭК и по одному на Донбассэнерго и Киевтеплоэнерго.

Система балансируются с помощью газовых блоков Центрэнерго, дополнительной выработки Укргидроэнерго, а также импорта. По состоянию на 10:30 импорт составляет: - из республики Беларусь 560 МВт - из РФ 0 МВт - из Словакии 276 МВт - из Венгрии 30 МВт.

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