Украина будет включена в первую волну по поставкам вакцин от коронавируса в рамках COVAX, - гендиректор ВООЗ Гебрейесус

Украина будет включена в первую очередь поставки вакцин от Covid-19 в рамках инициативы COVAX

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе COVAX опубликовал свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее. И Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, старших людей, тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19", - сказал он в онлайн-обращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Гебреесус заявил, что ВООЗ будет продолжать оказывать Украине свою поддержку для того, чтобы остановить передачу вируса и спасать жизни, чтобы отстраивать нормальную жизнь страны.

Гендиректор ВООЗ также приветствовал осуществленные ранее Украиной шаги по противодействию Covid-19.

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