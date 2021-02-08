Зеленский говорит так, как сказал бы человек с улицы. Он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом, - "слуга народа" Потураев

У Владимира Зеленского есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в сложных ситуациях.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев, комментируя вопрос Зеленского Байдену - "Господин Президент, почему Украина до сих пор не в НАТО?".

"Это не демагогия. Это то, что у Владимира Зеленского является как сильной стороной, так и…(размышляет над формулировкой. – Авт.) порой работает не в плюс. Я бы даже не назвал это сценическим жестом. Вот, он просто не старается стать этаким классическим лощеным дипломатом. Он говорит так, как сказал бы человек с улицы. И это иногда ставит его в потенциально очень рискованные ситуации. Но у него, надо сказать, есть очень сильное интуитивное чутье на то, как себя вести в таких сложных ситуациях. И хотя временами он сам в них заходит, внутри него срабатывает этот механизм осознания опасности – и он умеет из этой ситуации выйти", - пояснил Потураев.

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С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?