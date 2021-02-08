Экс-сотрудник СБУ подозревается в сотрудничестве с террористами "ДНР", - Офис Генпрокурора
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Экс-сотруднику Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2015 году правоохранитель вступил в ряды незаконного вооруженного формирования РФ на временно оккупированной территории региона.
Занимая должность следователя в так называемом Министерстве государственной безопасности "ДНР", он, под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей, а также военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО/ООС.