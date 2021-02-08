"Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта центра "Миротворец".
"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится на сайте.
Кроме того ей вменяют незаконную коммерческую деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму, участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины, а также то, что она является противником независимости украинского православия от подконтрольной РФ РПЦ.
Также сообщается, что Марченко является основательницей, конечным бенефициаром или собственником существенного участия в менее десяти компаниях, которые занимаются недвижимостью и строительством, финансами, работающими в сельском хозяйстве, заготавливающие лес, проводящие инженерные изыскания, работающие в медиа в Украине, России и в оккупированном российскими захватчиками Крыму.
В профиле представлены свидетельства причастности супруги Медведчука к деятельности ряда компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагмент интервью с ней.
Согласно опубликованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала "1+1".
Напомним, крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.