Twitter "верифицировал" аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму. Соцсеть должна немедленно заблокировать эту учетную запись! - Джапарова

Соцсеть Twitter отметила специальной отметкой аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму, которая свидетельствует о том, что профиль был проверен на подлинность и верифицирован.

Обычно такой знак добавляется к страницам официальных учреждений или знаменитостей. Изначально на верификацию аккаунта обратили внимание пользователи соцсети. Данный факт возмутил замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарову, информирует Цензор.НЕТ.

"В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить так называемому МИДу РФ в Крыму галочку проверки, в то время, как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым часть Украины", - отметила Джапарова в Твиттере.

"Twitter должен немедленно заблокировать эту учетную запись!", - добавила она.

Отметим, что оккупанты завели аккаунт представительства так называемого Министерства иностранных дел России в Крыму весной 2015 года. Однако до недавнего времени официального статуса в соцсети он не имел. Примечательно, что одновременно с верификацией в топе хэштегов появился #TwitterSupportsTerrorism.

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