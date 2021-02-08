Украина активно готовится к старту вакцинации, - Офис президента

Кабинет Министров Украины и органы власти активно готовятся к старту вакцинации против COVID-19 в стране. Ожидается, что этот процесс будет запущен в феврале текущего года.

В частности, уже проработан вопрос соблюдения холодовой цепи, что необходимо для хранения и транспортировки вакцин. Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании под его председательством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

При этом отмечается, что власть готовит возможности для записи граждан на вакцинацию.

"Каждая категория населения должна иметь возможность легко записаться на вакцинацию, узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку. Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать относительно формирования очереди. Именно для этого мы говорили о создании специального сайта, где можно будет записаться на вакцинацию. Также будет использоваться приложение "Дія", которое уже показало эффективность и имеет доверие населения. Но если люди не имеют возможности свободно пользоваться Интернетом, то запись можно будет осуществить через семейного врача", - отметил глава государства.

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