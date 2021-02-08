Украинский детский садик впервые попал в базу лучших архитектурных объектов мира

Детский садик в Обуховке Днепропетровской области стал известен далеко за пределами области и даже страны.

О садике написал авторитетный сайт ArchDaily, на котором публикуют информацию о лучших образцах современной архитектуры и дизайна.







По словам Юрия Голика, на создание садика в Обуховке ушло полтора года, в том числе год – на само строительство.

Сложность заключалась в том, чтобы реализовать новаторские идеи в рамках существующих государственных строительных норм (ДБН) и архаичных требований контролирующих органов.

Одной из новаций стали окна в пол на южной стороне здания. Это позволяет в осенне-зимний период, когда солнце низко над горизонтом, получать больше солнечной энергии и донагревать помещение. А для защиты от высокого солнца в летний период существуют балконы второго этажа и фасадная пластика.

Садик дружелюбный как изнутри, так и снаружи. В коридорах на стенах – мультяшные герои, которых дети могут раскрашивать, на потолках в спальнях – рисунки, которые помогают расслабиться и заснуть. Во дворе – искусственная трава, вместо традиционного асфальта и щебня. Полностью безбарьерный вход.

На строительство садика в селе Обуховка Днепропетровской области потратили 68 млн гривен. В эту сумму входит все – от строительных работ, до закупки столовых приборов и постельного белья. Площадь садика составляет порядка 2 000 кв м.

Проект создал молодой днепропетровский архитектор Алекс Валентиров. Кроме садика в Обуховке, он разработал проекты реконструкции многих школ Днепропетровской области.





Ранее Юрий Голик рассказал, как в Днепропетровской области появились лучшие в стране детские садики.