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В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба

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В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что проблемы с вакцинацией есть не только в Украине, но и в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос, почему в ЕС уже началась массовая вакцинация, а Украина обещает начать только в феврале.

"Потому что они члены Европейского Союза и, безусловно, сначала поставляется вакцина странам-членам ЕС, а затем члены Евросоюза могут решать с кем вакциной поделиться. И у нас есть договоренности с некоторыми странами ЕС, которые готовы с нами поделиться", - сказал Кулеба.

В то же время от добавил, что не у всех членов ЕС вакцинация идет по плану и не все получают вакцину в достаточном количестве. "Поэтому в вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой, а не только в Украине", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Збій почався у квітні 2019 року.
  • 5 копійок
    У питанні вакцинації відбувся глобальний збій. Проблеми є не тільки в Україні, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3497
  • Small Jerboa
    ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!!!
    Израиль, Канада, Япония, Индия, США, Мексика, Великобритания, ...
    и другие страны НЕ входящие в ЕС уже давно НАЧАЛИ вакцинацию!
    В вопросе вакцинации состоялся глобальный сбой. Проблемы есть не только в Украине, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5945
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