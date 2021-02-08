Мороз, метели и ледяной дождь: синоптики дали прогноз на ближайшие сутки

9 февраля циклон принесет переменчивую погоду с осадками, а в выходные ударят морозы до -25.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ближайшие сутки погода в Украине ухудшится. По словам синоптика Наталии Диденко, "Прогноз погоды сейчас составлять - явно непростая работа. Серия циклонов, которые проносятся над Украиной, снег, дождь, от сильного мороза на севере до +15 градусов в Крыму, штормовой ветер, гололед, метели... Словом, надо приостановиться, а то получится чуть ли не весь список зимних и весенних атмосферных явлений".

Завтра, 9 февраля циклон с атмосферными фронтами продолжит влиять на погоду в Украине. Ближайшей ночью осадки охватят большинство областей Украины.

Наибольшая их вероятность - на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области. Осадки слоями распределятся с севера на юг - снег, затем мокрый снег, потом ледяной дождь и дождь.

В горах - опасность схождения лавин.

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Ночная температура будет -6-13 градусов, а вот днем ​​8 февраля ожидается:

в северных областях Украины -5-9 градусов, холоднее;

в западных областях -1-4, на Волыни и Ровенщине до -7 градусов, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5 градусов;

в центральных областях +1 +4 градуса, Полтавщине до -2 градусов;

в восточных областях на Луганщине и Донетчине +3 +6 градусов, в Харьковской области около нуля;

в южной части +5 +10, в Крыму до +13 +15 градусов.

Ветер в Украине будет веять с востока, будет порывистым, некомфортным.

В Киеве ближайшей ночью будет идти снег, задержится, с периодами, до утра. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.

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По данным синоптика, с выходных в Украину прийдет очередная порция серьезных морозов: до -20, и -25 градусов.