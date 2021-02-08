Умер мужчина, совершивший самоподжог во время протестов в Москве 31 января
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Мужчина, который пытался покончить c собой в центре Москвы, умер в больнице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".
Погибший Виктор Руденко устроил самосожжение на улице Большая Бронная около метро "Тверская" днем 31 января. В это время в Москве проходила акция оппозиции в поддержку Алексея Навального.
Полицейские и прохожие успели сбить пламя, после чего мужчину с сильными ожогами тела доставили в больницу. По данным телеграм-канала 112, Руденко так и не пришел в сознание после попытки самоубийства.
В полиции заявляли, что погибший решил покончить с собой из-за мошенников, которые покушались на его квартиру.
Источник "Интерфакса" сообщал, что у Руденко развилась паранойя и он наблюдался в психоневрологическом диспансере.