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У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев

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У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев
У "Слуг народа" де-факто сложилась коалиция с группой "Довіра" и некоторой частью внефракционных депутатов.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев.

"У нас сейчас достаточно стабильная политическая ситуация. Более того, у "Слуг народа" - и это было бы нечестно скрывать - по многим вопросам де-факто сложилась коалиция, или, скажем так, зафиксировано согласие с группой "Довіра" и некоторой частью внефракционных депутатов. А когда идут законы, по которым есть общее согласие, мы получаем голоса и "Европейской солидарности", и "Голоса", и даже "За майбутнє" (при всех напряженных отношениях с господином Коломойским). Это, конечно, в первую очередь социальные законы. Но если мы говорим о законах евроинтеграционных, то почти всегда (если только у нас нет спора по нормам технического свойства) и "Голос" голосует, и "Европейская солидарность" часто голос дает. Так что у нас нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой", - заявил Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.

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Топ комментарии

  • Біле Пальто
    От і добре. Бо цієї рашистської наволочі ОПЗЖ взагалі у владі не має бути- як і комуняк.
  • Zelya Vsyo
    Потребности у вас нет, но ваши бывшие 73%-е избиратели теперь голосуют за жoпоблок.
    И делают они это потому, что не разбираются в отличиях между двумя сортами гoвна.
    А вот вы ещё пытаетесь в них разбираться. У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 35
  • Eutectic
    У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8872
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