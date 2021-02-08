У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев

У "Слуг народа" де-факто сложилась коалиция с группой "Довіра" и некоторой частью внефракционных депутатов.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев.

"У нас сейчас достаточно стабильная политическая ситуация. Более того, у "Слуг народа" - и это было бы нечестно скрывать - по многим вопросам де-факто сложилась коалиция, или, скажем так, зафиксировано согласие с группой "Довіра" и некоторой частью внефракционных депутатов. А когда идут законы, по которым есть общее согласие, мы получаем голоса и "Европейской солидарности", и "Голоса", и даже "За майбутнє" (при всех напряженных отношениях с господином Коломойским). Это, конечно, в первую очередь социальные законы. Но если мы говорим о законах евроинтеграционных, то почти всегда (если только у нас нет спора по нормам технического свойства) и "Голос" голосует, и "Европейская солидарность" часто голос дает. Так что у нас нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой", - заявил Потураев.

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С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.