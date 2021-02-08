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Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции

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Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что Украина хотела бы видеть, что НАТО также что-то делает для членства страны в Альянсе.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы идем своим путем евроатлантической интеграции. В 2008 году нам была дана четкое, изложенное на бумаге обещание, что мы будем членами НАТО. Была дано четкое указание министром иностранных дел НАТО выработать предоставления Украине Плана действий относительно членства. С тех пор мы много двигаемся, благодаря системной работе вице-премьера сегодня на правительстве был принят проект указа президента о национальной программе. Мы хотим от НАТО тоже видеть развитие их позиции. Мы благодарны за то, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями, но все-таки этот вопрос лежит за пределами решения в Бухаресте. 13 лет прошло, поэтому возникает вопрос: почему, где движение вперед?" - сказал Кулеба.

Напомним, ранее глава Минобороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году.

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Топ комментарии

  • игорь полковник
    И это говорит министр иностранных .дел.Кто в НАТО ,хочет Украина или НАТО.Какие они должны сделать шаги?
  • 5 копійок
    При ЗЕзагляданні ***** вглаз ніякої НАТИ не буде.
  • Иван Петрович Сидоров
    Кулеба чирикает, а решает обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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