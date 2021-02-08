Кулеба о членстве Украины в НАТО: Хотим от Альянса также видеть развитие их позиции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что Украина хотела бы видеть, что НАТО также что-то делает для членства страны в Альянсе.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы идем своим путем евроатлантической интеграции. В 2008 году нам была дана четкое, изложенное на бумаге обещание, что мы будем членами НАТО. Была дано четкое указание министром иностранных дел НАТО выработать предоставления Украине Плана действий относительно членства. С тех пор мы много двигаемся, благодаря системной работе вице-премьера сегодня на правительстве был принят проект указа президента о национальной программе. Мы хотим от НАТО тоже видеть развитие их позиции. Мы благодарны за то, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями, но все-таки этот вопрос лежит за пределами решения в Бухаресте. 13 лет прошло, поэтому возникает вопрос: почему, где движение вперед?" - сказал Кулеба.

Напомним, ранее глава Минобороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году.

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