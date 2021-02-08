Шмыгаль об эпидемситуации с COVID-19 в Украине: Есть регионы с умеренным уровнем заболеваемости, но существуют и вспышки
Об этом сегодня в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, которая наблюдалась в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области ", - сообщил глава правительства.
В связи с этим, по его словам, рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину.
"Адаптивный карантин подразумевает условный раздел Украины на зеленую, желтую, оранжевую зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны", - отметил Денис Шмыгаль.