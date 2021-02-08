Шмыгаль об эпидемситуации с COVID-19 в Украине: Есть регионы с умеренным уровнем заболеваемости, но существуют и вспышки

Эпидемическая ситуация в областях Украины разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости коронавирусом умеренный, однако существуют и вспышки.

Об этом сегодня в ходе традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, которая наблюдалась в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области ", - сообщил глава правительства.

В связи с этим, по его словам, рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину.

"Адаптивный карантин подразумевает условный раздел Украины на зеленую, желтую, оранжевую зоны, и по отдельному решению могут устанавливаться красные зоны", - отметил Денис Шмыгаль.

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