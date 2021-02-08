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Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский

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Обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан Украины, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права. Но ситуация в этом вопросе неоднозначная, поскольку каждому гарантируется неприкосновенность, в то время как государство обязано сделать все для эпидемиологической безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом  заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил", - отметил парламентарий.

Вениславский также подчеркнул, что в этом вопросе ситуация неоднозначная, поскольку, с одной стороны, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, а с другой - есть обязанность государства обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.

"Поэтому я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательность вакцинации как условие нахождения на той или иной работе", - подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что нет прямого запрета на обязательную вакцинацию.

"Потому что есть конституционная норма, что жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, в соответствии со ст.3 Конституции Украины принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека. В Украине на данный момент вакцинация будет добровольной, но если будет необходимость введения определенной обязанности для определенных категорий граждан, то это возможно. Хоть, скажем так, аргументация не на 100% будет безупречной", - подытожил представитель президента в КС.

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Топ комментарии

  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Статья 28.Каждый имеет право на уважение его достоинства. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
  • Вячеслав Бондаренко e29b6587
    Абсолютно преступное заявление.
  • Гонта Київський
    Адекватные украинцы считают, что после подобных заявлений граждане Украины имеют полное право разрушить надежды такой твари, как Вениславский, на долгую и счастливую жизнь... Смотря на то, как стадо хохлов до сих пор себя смирно вело, ****** решили, что им уже все дозволено. *****...и, обнаглевшие от безнаказанности.
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