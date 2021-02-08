Вакцинация от коронавируса граждан Украины с оккупированных территорий предусмотрена на третьем этапе в апреле, - Ляшко. ВИДЕО
Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко на форуме по вопросам коронавируса, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, которые по вынужденным причинам оказались на оккупированных территориях, смогут получить прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории, но это начиная с третьего этапа. Для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев. Через портал они должны знать, где и в какой день они могут сделать прививку. Их будем прививать мРНК-вакциной, которая предусматривает долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакцины предусматривает персонализацию того, кого будем прививать, и мы уже четко знаем - кто, когда и в какой момент должен быть в пункте прививки. Для людей с неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения +2 +8, поскольку они дольше могут держаться в холодильниках на пунктах прививки", - рассказал Ляшко.
По словам Ляшко, начало вакцинации жителей оккупированных территорий будет зависеть от графика поставки вакцины в Украину. Ориентировочно - это апрель 2021 года.
Вакцинами с условием хранения +2 +8° являются такие вакцины, как Astra Zeneсa и Sinovac. Первую Украина должна получить в рамках инициативы COVAX, вторую - Украина закупила у китайского производителя.