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Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления

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Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления
Из-за повреждения теплосети без отопления и горячей воды остались более 80 домов в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию, авария произошла около 2.00 понедельника, 8 февраля, на ул.Лаврская,13.

Было обнаружено эксплуатационное повреждение трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения остались 86 жилых домов. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987г.).

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Набудували хмарочосів, ось котельні і давлять щоб випхати теплоносій на таку висоту, а комунікації на такий тиск не розраховані, та ще і старі.
  • Sergei Kovalenko
    Более 80 домов в центре Киева остались без горячей воды и отопления - Цензор.НЕТ 2467
  • Антип61
    Дайте ремонтникам еще 100 дней!
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