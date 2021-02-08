Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы

Сейчас президент США Джо Байден не планирует путешествия ни в одну из стран из-за занятости борьбой с пандемией.

Об этом сказала во время брифинга временный поверенный в делах США Кристина Квин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Президент Байден только вступил в свои права и обязанности и сейчас он очень сосредоточен на преодолении коронавируса в США. Поэтому вопрос расписания его путешествий, не только в Украину, но и все страны, в настоящее время еще не разработан", - сказала Квин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Байден сейчас занят внутриполитической повесткой, поэтому Украина будет искать дату контакта.

Также читайте: Прошли дни, когда США уступали перед лицом агрессии России, - Байден