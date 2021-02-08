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Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы

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Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы
Сейчас президент США Джо Байден не планирует путешествия ни в одну из стран из-за занятости борьбой с пандемией.

Об этом сказала во время брифинга временный поверенный в делах США Кристина Квин, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Президент Байден только вступил в свои права и обязанности и сейчас он очень сосредоточен на преодолении коронавируса в США. Поэтому вопрос расписания его путешествий, не только в Украину, но и все страны, в настоящее время еще не разработан", - сказала Квин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Байден сейчас занят внутриполитической повесткой, поэтому Украина будет искать дату контакта.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Идите своей дорогой, г-н Зеленский, пожалуйста. Это перевод.
  • Oljik
    Просто у Буби дохріна вільного часу, не те що у якогось БайденаКвин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы - Цензор.НЕТ 3777
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тут є й інша трактвка. Байден дає Зєлєнскому підказку, чим би тй май займатися. Але тупо у треба казати прямо: займися справою, а не чухнею.
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