В ЮНИСЕФ назвали угрозу медленной COVID-вакцинации в Украине: Надо думать уже о второй волне вакцинации

Глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер рассказала, какие риски в себе несет медленная вакцинация от коронавируса в Украине. Прививки должны начаться со следующей недели.

Об этом она рассказала в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мне кажется, что здесь есть несколько рисков. Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно, и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании, которую проводит правительство", - сказала Сильвандер.

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Она подчеркнула, что с другой стороны будут определенные политически чувствительные моменты, не только внутри Украины, а и в соседних странах.

"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о второй волне вакцинации", - отметила глава представительства.

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