Три водохранилища в оккупированном Крыму приближаются к "мертвому объему"

Глава подконтрольного Кремлю предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что запасы крымских водохранилищ на оккупированном полуострове в феврале продолжают снижаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Запасы воды продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26, но Аянское столь мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем", - сказал Баженов.

По данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах оккупированного Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад. По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, к 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к "мертвому объему".

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