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Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов

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Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов
Предварительно определена дата начала процесса вакцинации в Украине. Это - 15 февраля текущего года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время брифинга в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что с 15 февраля мы начнем вакцинацию", - сказал Степанов. Он заверил, что в Украине будет вакцинация исключительно безопасной вакциной.

"Количество производителей этих вакцин - будет минимум 3-4-5 производителей. Вы все понимаете, что сейчас несколько производителей заканчивают исследования на третьей стадии испытания. Например, во втором полугодии 2021 года появится еще одна вакцина. Поэтому все вакцины будут безопасны. И нет разницы, вакциной какого производителя будем вакцинировать", - добавил Степанов.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465



    tZE inform

    @tZEinform

    ·5 ч

    По обещаниям министра Степанова (свидетели - Зеленский, Шмыгаль, Радуцкий, 165 депутатов "СН") вакцинация в Украине начнется 15 февраля. За неделю до события НИ ОДНА вакцина не зарегистрирована в Украине в надлежащем порядке. Не созданы пункты вакцинации, не проверены объекты хранения вакцины, не разработаны логистические пути доставки вакцины в регионы. Кроме того у МОЗ нет утвержденного плана вакцинации.
  • Біле Пальто
    Та на здоров'я- але точно без мене.
  • товарищ Маузер 2
    я что-то тоже очкую... может проверим сначала на избранниках?)) не дай Бог заболеют))
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