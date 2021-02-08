Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что создание искусственных механизмов контроля мобильности вроде введения паспортов вакцинации отбросит мир в прошлое даже больше, чем собственно пандемия коронавируса.

Об этом Кулеба заявил в выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам главы МИД, решение вопроса мобильности будет очень важным индикатором того, останемся ли мы в рамках свободного мира, или под предлогом пандемии будут введены новые ограничения для свертывания мобильности и установления дополнительного контроля над ней.

"Насколько мне известно, никаких комплексных решений по поводу паспортов прививок нет - в одних странах говорят: "Давайте" (вводить. - Ред.), в других: "Мы не будем". Поэтому какого-то системного решения по этому поводу не существует, происходит рефлексия под давлением пандемии и требований от правительств "что-то делать", - сказал Кулеба.

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В этом контексте он отметил, что мобильность была одним из ключевых признаков свободного мира.

"Именно она делала наш мир более гуманным, так как знакомство и регулярный контакт с другой культурой, с другой страной стирали противоречия и позволяли чувствовать единство мира... Некоторый контроль должен осуществляться - это безусловно, но вводить искусственные механизмы контроля и сдерживания мобильности на самом деле будет отбрасыванием мира в прошлое даже намного худшим, чем сама пандемия", - считает дипломат.

Как сообщалось ранее, власть Дании заявила о намерении разработать цифровой сертификат вакцинации против болезни COVID-19 для облегчения путешествий граждан. В Великобритании начали работу над "паспортом вакцинации", который будет давать право въезда в определенные страны. Власть Финляндии планирует внедрить сертификат о прохождении вакцинации, который должен упростить гражданам поездки за границу.

Напомним, что пока в ЕС нет решения о применении единого "паспорта вакцинации".