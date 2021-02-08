Надеемся догнать темпы вакцинации других стран, - замглавы ОП Тимошенко

Вакцины от коронавируса будут постоянно поступать в Украину, начиная с февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Есть некоторые моменты с подписанием контрактов и вообще условий контрактов, по которым к нам будет заходить вакцина. Но хочу всех успокоить: договоренность о том, что начиная с февраля, у нас будет большое количество вакцин - в марте, апреле и дальше на протяжении года, - уже точно есть. Как только придут первые партии вакцин, все об этом узнают. Особенно будем приглашать сотрудников СМИ, чтобы все увидели, что вакцина есть, и начнем первый этап вакцинации", - рассказал замглавы ОП.

В то же время Тимошенко заявил, что в Офисе Президента надеятся "догнать темпы вакцинации других стран".

"Не можем подтвердить насчет 15 февраля, если министр здравоохранения так говорит, может, так и будет. Как вы знаете, была договоренность о поставках 100 тысяч вакцин Pfizer по программе COVAX, но потом были проведены дополнительные переговоры с производителем напрямую, и мы получим намного больше вакцин уже в феврале. Я надеюсь, мы догоним темпы вакцинации других стран", - добавил Тимошенко.

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