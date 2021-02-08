Состояние тяжелое, на ИВЛ: в больнице Днепра спасают 25-летнего воина, получившего минно-взрывную травму на Донбассе 6 февраля

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова врачи пытаются спасти 25-летнего парня, который получил минно-взрывную травму 6 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Так, по словам врача, в субботу, 6 февраля, в 22:00 в больницу им.Мечникова был доставлен раненый Илья. Ему 25 лет, он родом из Никополя.

"Получил ранения 6 февраля около 17:00, обстоятельства и место ранения не уточняются. Эвакуирован бортом из мобильного госпиталя.

Диагноз: минно-взрывная травма. Сотрясение головного мозга. Перелом стенок гайморовых пазух. Переломы костей лицевого черепа. Ожоги лица и шеи второго Б степени, площадью 8% поверхности тела. Ожоги верхних дыхательных путей. Множественные осколочные ранения головы, шеи, лица, грудной и брюшной стенки, конечностей. Закрытая травма грудной клетки. Ушиб легких. Проникающие ранения, инородные тела левого и правого глаза. Оперирован. Удаление осколков из глаз. Состояние остается тяжелым. На ИВЛ, медикаментозная седация", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й ОМБр Назарий Полищук и Алексей Подвезенный погибли 6 февраля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Напомним, 6 февраля в районе Марьинки во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третьего военнослужащего госпитализировали. Вероятнее всего, именно его пытаются сейчас спасти в больнице им. Мечникова.



