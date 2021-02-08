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Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок

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Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок
Министерство здравоохранения должно определиться, вносить ли в план вакцинации изменения, чтобы вне очереди привить от коронавируса президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом Степанов сообщил на брифинге в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы допускали (прививки первых лиц. - Ред) не вне очереди. Мы рассматриваем вопрос о внесении изменений в Национальный план вакцинации. Там четко определено, кто именно может вакцинироваться. Допускаем внесение изменений именно для популяризации этой кампании, чтобы показать безопасность этой вакцины. Для этого нужно, в том числе, чтобы у людей было доверие... Мы и Владимир Александрович не относимся ни к одной группе риска, поэтому приходимся на пятый этап (вакцинации. - Ред.)", - сказал Степанов.

Он отметил, что для популяризации прививок вакцинировать вне очереди могут и других людей, которые являются "авторитетами в обществе".

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"Поэтому мы на этой неделе уже определимся, при необходимости внесем соответствующие изменения с определенным количеством людей, которые могут собственным примером доказать безопасность вакцины... Решения конечного нет, и (оно. - Ред.) будет закреплено в нашей дорожной карте", - подытожил Степанов.

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  • Топ Ган
    Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4181 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 1671 Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 9503
  • Scorpman Y
    каждому из єтих клоунов - по тройнгой дозе спутника5 и, для гарантии, китайским добавить))

    но что интересно - вовка-шмаркля пеиарился что "заболел ковидом".. зачем же ему тогда вакцина?))
  • Старый зольдат
    Привейте их. И контрольную прививку сделайте им в
    Минздрав на этой неделе решит, вакцинировать ли Зеленского, Шмыгаля и Степанова для популяризации прививок - Цензор.НЕТ 4131
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