Летом снимут часть ограничений для поездок за границу, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас невозможно прогнозировать точную дату открытия границ, но к лету могут быть введены определенные послабления для путешествий.

Об этом он заявил на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы", - сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения пересечения границ, введенные из-за пандемии COVID-19, будут полностью сняты.

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В то же время Кулеба заверил, что МИД постоянно работает над расширением списка стран.

Он напомнил, что на сайте МИДа действует интерактивная онлайн-карта, которая позволяет проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране.