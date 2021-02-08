"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - Мендель
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Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - отметила Мендель.
Ранее представитель президента в КС Феддор Вениславский заявил, что обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права.