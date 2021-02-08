ФРУ просит президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев: он искажает конкуренцию на рынке

Федерация работодателей призвала президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев, как искажающий конкуренцию на рынке.

Об этом сообщил глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык на своей страничке в Facebook.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который предусматривает снижение ставок НДС с 20 до 14% производителям сырья (зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и др), в то время, как для представителей перерабатывающей отрасли налоги остаются без изменений. Закон передали для подписания президенту Владимиру Зеленскому, но он его пока не подписал. Как сказано в сообщении Олийныка, этот закон приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а наоборот – к их подорожанию. "Будет рост цен – хлеб, молочка и т.п. Зерно в турборежиме будет экспортироваться, а значит, цена внутреннего рынка будет расти из-за дефицита. Во-вторых, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителя", - пояснил эксперт.

Ранее ФРУ распространила заявление, в котором также призвала президента Зеленского ветировать указанный закон, поскольку он приведет ко множественным проблемам на рынке. "Реализация Закона приведет к искажению конкуренции (в частности, между переработчиками, которые используют собственное сырье и теми, кто перерабатывает приобретенное сырье), ухудшению условий ведения бизнеса для перерабатывающей отрасли и увеличения возможностей для злоупотреблений по НДС", — отмечается в обращении ФРУ.

Кроме того, в Федерации считают нормы принятого закона экономически необоснованными, создающими неравенство в налогообложении и не соответствующими целям, декларируемым во время его разработки и рассмотрения, которые приведут к непредсказуемым последствиям для аграрной и перерабатывающей отраслей Украины. В ФРУ подчеркнули: снижение ставки НДС повлияет на объем поступлений в государственный бюджет и выполнение его доходной части в текущем и последующих годах. А также отметили несоответствие норм закона положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности в части требований Директивы ЕС №2006/112/ЕС от 28.11.2006 г. о совместной системе НДС, согласно которой государства-члены могут устанавливать минимальную стандартную ставку НДС в размере 15% с возможностью пересмотра.

Кроме того, в Федерации обратили внимание, что принятый закон нарушает принципы сотрудничества с МВФ, согласно которым Украина должна воздерживаться от введения новых освобождений от уплаты налогов или налоговых льгот. Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла Закон №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которым снижается с 20% до 14% ставка НДС для сельскохозяйственной продукции в части цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, а также сахарной свеклы.