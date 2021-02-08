Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно граждан, руководству Украины придется изрядно потрудиться, - посол ЕС Маасикас

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что украинское правительство вовремя и на должном уровне приняло меры для преодоления пандемии COVID-19, благодаря чему ситуация в Украине развивалась равномерно и без особых кризисов.

Об этом Маасикас заявил на брифинге в рамках Всеукраинского форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все меры, которые украинская власть приняла с прошлого марта, были введены вовремя и надлежащим образом, количество умерших от коронавируса в Украине по сравнению с другими странами ЕС относительно невысоко. Также по сравнению с другими европейскими странами, благодаря тем мерам, которые приняло украинское правительство, в том числе и локдауну, и введению определенных ограничений, можно сказать, что ситуация с коронавирусом развивалась равномерно и удерживалась на таком уровне в течение всего этого периода. Я лично как человек, который проживает в Украине, тоже почувствовал равномерность этого процесса. Это также добавляет плюсов к ситуации по преодолению этого кризиса с COVID-19", - сказал Маасикас.

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Комментируя ситуацию с вакцинацией в Украине, глава представительства ЕС отметил, что пока этот процесс нельзя назвать массовым в одной стране.

"Сейчас вакцинирован только примерно 1 процент населения Евросоюза. Речь не идет о том, что кто-то вакцинирован массово, а кто-то нет", - отметил дипломат.

"Один из самых важных уроков, которые можно вынести из этой ситуации, – это важность доверия в такой борьбе. Понятно сегодня, что у стран с более высоким уровнем доверия к правительству было лучшее реагирование на пандемию. Во-первых, речь идет о доверии к системе здравоохранения. Во-вторых, это доверие к политическим институтам и СМИ. И третье – это доверие к международной солидарности и поддержке", – цитирует Маасикаса Гордон.



При этом он охарактеризовал Украину как страну с "очень низким уровнем вакцинации за последние годы".



"Это также является индикатором недостатка доверия. То есть для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей в вашей стране, безусловно, придется поработать и изрядно потрудиться руководителям страны", – объяснил Маасикас.