Байден будет поддерживать Украину, - Квин

Президент США Джо Байден продолжит поддерживать Украину, как это делает американский Конгресс.

Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конгресс США всегда имел очень серьезную двухпартийную поддержку Украины, и это будет продолжаться во времена новой администрации. Президент Байден уже заявлял, что он является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и он будет поддерживать Украину, так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов", - сказала она на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Квин о встрече Зеленского и президента США: Байден сейчас сосредоточен на борьбе с COVID-19, путешествия пока не запланированы