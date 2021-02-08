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Байден будет поддерживать Украину, - Квин

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Байден будет поддерживать Украину, - Квин
Президент США Джо Байден продолжит поддерживать Украину, как это делает американский Конгресс.

Об этом заявила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конгресс США всегда имел очень серьезную двухпартийную поддержку Украины, и это будет продолжаться во времена новой администрации. Президент Байден уже заявлял, что он является серьезным сторонником Украины, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, и он будет поддерживать Украину, так же, как это делал Конгресс Соединенных Штатов", - сказала она на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник в Киеве.

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  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!)))
  • Senator S 01a656ec
    Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 4205 Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482Вжарим па РАБссии?Вжарим ... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 6482
  • Грышка Распутный 2
    Вам, казламордым не привыкать... Бабы ищё нарожают... Байден буде підтримувати Україну, - Квін - Цензор.НЕТ 7866
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