Из-за непогоды в семи областях Украины ограничено движение, - ГСЧС

По состоянию на 16:00 в семи областях Украины ограничено движение из-за непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 в Киев крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев -Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ривненской, (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь ) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областях.

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Кроме того, на территории Волынской области с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на автодорогах Т-03-02 Пища-Козин между м. Владимир-Волынский и с. Павловка, Т-03-05 Нововолынск-Михайловка между с. Павловка и пгт Михайловка, Т-03-03 Луцк-Дубно.

Подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка 35 транспортных средств и оказана помощь около 75 лицам.

Железнодорожный транспорт и аэропорты функционируют в обычном режиме.

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