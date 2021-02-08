Бизнес готов помогать государству с COVID-вакцинацией: в день я получаю пять-шесть писем, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Бизнес готов поддерживать государство и самостоятельно закупать вакцину от COVID-19, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Бизнес не прекращал помогать государству. Я в день получаю пять-шесть писем от бизнеса, который просит дать возможность закупить вакцину для государства. Однако в настоящее время производители вакцин не работают ни с кем, кроме правительства, но постепенно это будет меняться. Украинский бизнес готов закупать вакцину даже для государства, а не для того, чтобы перепродать в аптеке. Как только мы сможем дать бизнесу возможность закупать вакцину, как только производители начнут работать не только с правительством, это будет большой помощью от бизнеса",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"К тому же многие хотят вакцинироваться за свой счет. И тут также бизнес должен помочь, чтобы на рынке появилась вакцина",- добавил Радуцкий.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что серьезным шагом будет, если продвижение вакцинации будет идти от представителей бизнеса в рамках своего предприятия.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что государственно-частное партнерство является очень важным в процессе вакцинации от COVID-19.

"В вакцинации должно быть государственно-частное партнерство. Надеюсь, что представители бизнеса продолжат поддерживать Минздрав. Они могут сделать это, распространяя позитивный посыл о необходимости вакцинации",- сказала она.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине отметила наличие в стране проблемы с неуверенностью в вакцинации.

"Более 40% медработников выказывали неуверенность, стоит ли вакцинироваться, однако медработники обязаны знать: вакцины безопасны. Нам нужно работать сообща, чтобы остановить сплетни о вакцинации, работать вместе, чтобы построить доверие к вакцинации. В первую очередь, нужно помочь медработникам понять важность вакцинации, чтобы они могли спокойно работали с пациентами",- сказала она.

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"Если вакцинация не будет проводиться оперативно и люди заметят, что плохая организация, распределение (вакцины – ИФ) не срабатывают, это негативно отразится на доверии к кампании",- добавила Сильвандер.