НБУ выпустит монету, посвященную Львовской обсерватории. ФОТО

Монета "250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета" номиналом 5 гривен поступит в оборот с 10 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко. Эта обсерватория - одна из старейших в Восточной Европе, она была основана в 1771 году.

Монету номиналом 5 гривен выпустят тиражом в 35 тысяч экземпляров. Ее диаметр составляет 35,00 мм, вес – 16,54 грамм. Изготовлена она из сплава нейзильбера.

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На аверсе монеты на фоне звездного неба изображены малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "Україна 2021", в центре – телескоп обсерватории Львовского университета; внизу указан номинал "П`ять гривень", в правом углу - логотип Банкнотно-монетного двора НБУ изображен в правом углу.

На реверсе на фоне панорамы Львова XVIII века изображен собирательный образ тогдашнего астронома; внизу городские стены, на фоне которых надпись "250 років" и здание обсерватории; вверху полукругом надпись: "Астрономічна обсерваторія Львівського університету.

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