США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство

США планируют помочь Украине распределить первые 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer. Штаты предоставят холодильники для хранения препарата.

Об этом "Суспільному" сообщили в посольстве США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно мы решили помочь Украине организовать систему транспортировки для распределения вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур. Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности", - рассказала временный Поверенный в делах США Кристина Квин.

Она отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по инициативе COVAX.

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По словам Квин, 117 тыс. доз, которые должна получить Украина - это первый транш, который будет направлен для вакцинации медработников. Но США и COVAX продолжат сотрудничество с Украиной.

Как известно, вакцину производства Pfizer необходимо хранить при температуре -70° С. Ее должны транспортировать по системе "холодной цепи". После того, как вакцину привозят в страну назначения, препарат в грузовике-рефрижераторе должны отвезти на "морозильную ферму", где она хранится до 6 месяцев при температуре -70° С. Затем вакцину раскладывают в отдельные пакеты с сухим льдом и распределяют между центрами вакцинации.

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