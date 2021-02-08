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Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка

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Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка
Высший антикоррупционный суд во второй раз разрешил НАБУ осуществить принудительный привод главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья ВАКС Андрей Бицюк разрешил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикоррупционный суд.

Следующий привод попытаются осуществить во вторник, 16 февраля.

"Сегодня Вовка привести не смогли, потому детективы не нашли его: он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания", - напомнили в ЦПК.

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Топ комментарии

  • Andrianus Volchichkyavichus
    так заочно туда привести и дело с концом, вон януковоща заочно расстреляли, и ничо - жив еще, шапкокрад Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка - Цензор.НЕТ 8687
  • НБ
    Якщо у нас когось не знаходять то лише тому що не шукають.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вовка ноги кормят )))) в смысле - сделал ноги , пока там решали приводить - не приводить)))
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