Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд во второй раз разрешил НАБУ осуществить принудительный привод главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судья ВАКС Андрей Бицюк разрешил НАБУ осуществить принудительный привод Павла Вовка в Антикоррупционный суд.

Следующий привод попытаются осуществить во вторник, 16 февраля.

"Сегодня Вовка привести не смогли, потому детективы не нашли его: он отсутствовал как по месту работы, так и по всем известным местам проживания", - напомнили в ЦПК.

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