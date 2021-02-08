Нардеп "ЕС" Фриз хочет запретить посещать Раду сотрудникам "112 Украина", NewsOne и Zik

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз инициирует принятие постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации в парламенте сотрудников телеканалов, к которым применены санкции.

Об этом Фриз сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта моя инициатива… Я считаю, что тот же формат, который мы применили в 2015 году в отношении аккредитации СМИ страны-агрессора абсолютно логично применить по отношению к каналам, которые де-факто являются рупорами Кремля, аккумулируя российские нарративы и против которых введены санкции", - сказала Фриз.

Она также сообщила, что проект документа открыт для подписания депутатами других фракций.

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На своей странице в Facebook депутат написала, что проект постановления Верховной Рады о приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, в отношении которых применены санкции указом президента Украины №43/2021, подготовлен "с целью защиты национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".



